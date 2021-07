Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte nubi irregolari a media quota più marcate sui rilievi prealpini occidentali, dal pomeriggio transito di velature da Ovest verso Est con intensificazione della nuvolosità a media quota in serata. Per la seconda parte della giornata possibili rovesci o locali temporali sui rilievi, con maggior probabilità su quelli centro orientali tra tardo pomeriggio e sera, non esclusi occasionali rovesci sulla bassa pianura. Temperature minime tra 20 e 23 °C, massime tra 30 e 34 °C. (Rem)