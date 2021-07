© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ragazzina di 14 anni di etnia rom è morta ieri sera, dopo le 21:30 nella stazione ferroviaria via di Salone a Roma. La giovanissima è stata investita da un convoglio ferroviario. Per la quattordicenne non c'è stata speranza di sopravvivenza. La Polizia ferroviaria indaga sul caso per tentare di stabilire la dinamica di quanto accaduto.(Rer)