Migranti: Francia raddoppierà pattuglie sulla Manica dopo accordo con Regno Unito

- Il governo francese raddoppierà il numero di pattuglie sulle proprie spiagge sul Canale della Manica come parte di un accordo con il Regno Unito per ridurre il numero di migranti che attraversano ogni giorno il braccio di oceano che separa i due Paesi. Il Regno Unito pagherà 54 milioni di sterline aggiuntivi (64,4 milioni di euro), e il ministero dell'Interno di Londra ha reso noto che i due Paesi condivideranno informazioni e modus operativi per cercare di raggiungere coloro che organizzano le traversate. Ad oggi sono 8.461 i migranti documentati che hanno illegalmente attraversato la Manica, e 287 nelle ultime 24 ore. (Rel)