Carceri: Cartabia, previsti 8 nuovi padiglioni, uno a Santa Maria Capua Vetere

- E’ prevista la costruzione di 8 nuovi padiglioni, uno proprio a Capua Vetere. Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nel corso dell'informativa, alla Camera, sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Il ministro ha spiegato che si tratta di realizzare "non solo nuovi posti letto. Nuovi carceri servono, nuovi spazi servono e ci saranno - ha spiegato -. Non solo posti letto ma anche nuovi spazi per il trattamento dei detenuti".(Rin)