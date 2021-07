Cina: isola di Hainan, commercio estero in crescita del 46 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia insulare cinese di Hainan ha visto aumentare il suo commercio estero del 46,1 per cento su base annua, sino a raggiungere i 58,5 miliardi di yuan (circa 9 miliardi di dollari Usa) nella prima metà di quest'anno. Lo ha riferito Wang Yu, vicedirettore dell'Ufficio di statistica locale. Le importazioni sono aumentate del 69,5 per cento a 44,4 miliardi di yuan, mentre le esportazioni sono aumentate dell'1,9 per cento a 14,1 miliardi di yuan. Durante il periodo in esame, Hainan ha stanziato 950 milioni di dollari Usa in investimenti esteri, con un aumento del 623,6 percento su base annua. La provincia ha anche visto crescere il volume del suo commercio di servizi dell'81,2 per cento a 13,7 miliardi di yuan nel periodo. La Cina, che ha pubblicato un piano generale lo scorso giugno per rendere l'isola un porto di libero scambio di rilievo globale, ha introdotto sull'isola una serie di politiche preferenziali come l'ingresso senza visto e lo shopping duty-free offshore per incrementare il commercio. (Cip)