Sudafrica: imprenditori, disordini nel KwaZulu-Natal hanno causato danni per oltre 1 miliardo di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I disordini e i saccheggi che la scorsa settimana hanno travolto la provincia di KwaZulu-Natal, in Sudafrica, dopo l'arresto dell'ex presidente Jacob Zuma hanno colpito un totale di 40 mila imprese causando danni stimati in oltre un miliardo di dollari. È quanto emerge dai dati forniti dall'Associazione degli imprenditori del Sudafrica, secondo cui più di 200 centri commerciali sono stati saccheggiati durante le proteste e più di un milione di dollari di azioni sono andate perse nella sola città di Durban. Inoltre, circa 1.400 sportelli bancomat sono stati presi di mira nei saccheggi in cui sono andate distrutte anche 90 farmacie. I dati non includono i danni arrecati a imprese e servizi a Johannesburg, altro epicentro delle proteste, dove la stima è ancora in fase di valutazione. In seguito alle violenze, le autorità temono che fino a 150 mila posti di lavoro vadano persi. Almeno 212 persone sono morte e 1.692 sono state arrestate in seguito ai disordini nelle province di KwaZulu-Natal e Gauteng, secondo quanto riferito dal governo. (Res)