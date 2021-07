Scuola: Costa, non possiamo permetterci di non ricominciare in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le scuole "non possiamo permetterci di ricominciare l'anno scolastico non in presenza, non possiamo privare ulteriormente i nostri ragazzi di questo, e questo non può non passare dalla vaccinazione del personale docente". Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario di Stato al ministero della Salute, ospite del programma "Radio Anch'io", su Radio Rai 1. "Siamo ancora a 200 mila cittadini appartenenti al personale docenti non ancora vaccinato - ha aggiunto Costa - mi auguro che in queste settimane si possa fare un'opera di sensibilizzazione". (Rin)