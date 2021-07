Taiwan-Lituania: deputata lituana evidenzia "i valori democratici" condivisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan e Lituania, "due Paesi democratici entrambi vicini a regimi autoritari sanguinari, diventeranno amici ancora più stretti". Lo ha scritto su Twitter la deputata lituana Dovile Sakaliene condividendo un post della presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, in cui si annuncia l'istituzione dell'ufficio di rappresentanza di Taiwan a Vilnius. Anticipando le probabili proteste di Pechino per l'apertura dell'ufficio di rappresentanza, la deputata lituana ha aggiunto che Taiwan e Lituania "non si lasceranno intimidire". Sakaliene, membro del partito socialdemocratico e copresidente dell'Alleanza interparlamentare sulla Cina, è stata inserita nella lista nera di Pechino a marzo per aver criticato il trattamento riservato all'etnia uigura. (Cip)