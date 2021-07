Taiwan: Olimpiadi, secondo il premier la "priorità ora è supportare gli atleti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa delle dimissioni del direttore generale dell'amministrazione sportiva di Taiwan, Chang Shao -Hsi, la priorità attuale è fornire supporto agli atleti olimpici. Lo ha dichiarato il premier taiwanese, Su Tseng-chang, a seguito delle dimissioni chieste dal funzionario di Taiwan incaricato degli affari sportivi. Chang ha offerto le proprie dimissioni dopo essersi scusato per il fatto che gli atleti taiwanesi diretti a Tokyo per le Olimpiadi abbiano viaggiato in classe economica, mentre i funzionari del governo in business class. La questione ha presto suscitato un dibattito online, che ha portato Chang a presentare le sue dimissioni al ministro dell'Istruzione Pan Wen-chung. (Cip)