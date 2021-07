Decreto Sostegni bis: al via esame in Aula Senato, verso la fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’Aula del Senato con l’intervento della relatrice Fiammetta Modena (FI) è iniziato l’esame sul decreto Sostegni bis, la cui scadenza è fissata per il 24 luglio. Il dibattito andrà avanti fino alle 11.30, quando la seduta sarà sospesa per l'informativa del ministro della Giustizia Marta Cartabia sui fatti del carcere di santa Maria Capua Vetere. Gli interventi sul decreto riprenderanno alle 16.30. Poi verrà posta la questione di fiducia, come già preannunciato dal governo, e quindi si terrà una conferenza dei capigruppo per stabilire i tempi del dibattito e del voto che dovrebbe svolgersi domani. (segue) (Rin)