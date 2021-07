Brexit: posizione europea su Gibilterra provoca reazione negativa di Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab ha accusato la Commissione europea di stare minando la sovranità britannica su Gibilterra in seguito alla pubblicazione della bozza delle linee guida per i negoziati tra Regno Unito e l'Unione europea sul destino del territorio britannico nella penisola iberica. Gibilterra non fu inclusa nell'accordo tra Londra e Bruxelles firmato la scorso dicembre, ma a fine 2020 i governi di Regno Unito, Spagna e Gibilterra avevano raggiunto un accordo sulle linee guida per una futura intesa sul destino del territorio. Nelle linee guida pubblicate dalla Commissione europea nella giornata di ieri si specifica tuttavia l'intenzione di puntare a trovare soluzioni "per rimuovere controlli fisici su merci e persone al confine tra Spagna e Gibilterra". In risposta alla bozza, il governo britannico ha affermato che queste raccomandazioni andrebbero in contraddizione con l'accordo raggiunto a dicembre, chiedendo all'Ue di rivedere il proprio approccio, perché "cerca di minare la sovranità britannica su Gibilterra, pertanto non può essere la base per un negoziato". Il vice presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, ha affermato in risposta che la bozza è stata pensata per avere un "impatto positivo" sulle persone nella regione, "proteggendo l'integrità dell'area Schengen e il mercato unico". Madrid ha approvato la bozza nella giornata di ieri, affermando di "dare il benvenuto" alle linee guida e di essere stata in "stretto contatto" con la Commissione "tutto il tempo" durante la loro preparazione. (Rel)