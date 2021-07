Scuola: Gelmini, riforma Its utilissima per giovani e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approvazione della proposta di legge sugli Istituti tecnici superiori (Its) da parte della Camera “è un passo davvero importante, andiamo verso una legge moderna, utilissima per i giovani, per le imprese, e per il sistema Paese”. Lo ha dichiarato Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionale e le autonomie, in un’intervista a “Il Sole 24 Ore”. “Il testo della proposta di legge - ha aggiunto Gelmini - nasce da un’iniziativa parlamentare mia e della collega Aprea, alla quale sono stati accorpati testi presentati da altri gruppi. Ringrazio il ministro dell’Istruzione Bianchi, senza il suo contributo non avremmo avuto questa accelerazione. E ringrazio Confindustria, le associazioni datoriali e delle imprese. Abbiamo scritto una bella pagina. Vogliamo far fronte alla crescente domanda di figure specializzate da parte delle imprese e vogliamo gettare le basi per attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) evitando che le risorse stanziate possano essere sprecate. La formazione professionalizzante deve diventare la chiave per il futuro, per dare prospettive certe ai nostri giovani e per permettere alle imprese di trovare le figure che non riescono a reperire. Siamo intervenuti in questa direzione. Non a caso - ha spiegato la ministra - il Pnrr destina 1,5 miliardi agli Its, venti volte più del finanziamento annuale pre-Covid, con l’obiettivo di raddoppiare il numero di iscritti, attualmente pari a 18.750 frequentanti e 5.250 diplomati all’anno: l’obiettivo è far lievitare, e di molto, questi numeri” ha sottolineato Gelmini. Le Regioni "sono coinvolte in una ‘governance partecipata’ multilivello, con momenti di coordinamento nazionale e un Tavolo istituzionale paritetico con il governo. È stata poi trovata una sintesi virtuosa sull’accreditamento nazionale delle Fondazioni Its, per le quali la norma nazionale prevede - ha concluso la ministra per gli Affari regionali e le autonomie - gli standard minimi da adottare d’intesa con le Regioni”. (Com)