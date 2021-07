Spagna: ex vicepremier Iglesias sarà ricercatore per l'Universitat Obrera della Catalogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepremier spagnolo ed ex leader di Unidas Podemos, Pablo Iglesias, si unirà a settembre a un gruppo di ricerca dell'Istituto interdisciplinare internet (IN3) dell'Universitat Obrera della Catalogna (Uoc). Iglesias ha firmato un contratto temporaneo come ricercatore part time nell'ambito del progetto "Analisi dei discorsi ideologici sulle reti sociali. Il caso della comunicazione politica online in Spagna", con uno stipendio annuale di 8.400 euro. Iglesias torna, dunque, all'Università dopo aver abbandonato la politica in seguito alla pesante sconfitta alle elezioni regionali di Madrid del 4 maggio scorso, nelle quali si era candidato alla presidenza alla guida del suo partito. (Spm)