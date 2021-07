Georgia: Kaladze correrà per un secondo mandato come sindaco di Tbilisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kakha Kaladze correrà per un secondo mandato come sindaco di Tbilisi. È quanto annunciato dal presidente del partito Sogno georgiano, Irakli Kobakhidze, nel corso di un evento pubblico. "Il nostro partito presenta al pubblico il candidato sindaco di Tbilisi, il futuro sindaco di Tbilisi. La nostra presentazione oggi non sarà una sorpresa, ma sarà più piacevole di qualsiasi sorpresa per la società, per la gente di Tbilisi, per i membri e sostenitori del nostro partito. Il candidato sindaco di Tbilisi è una persona che ha avuto il maggior successo possibile in tutti le attività svolte sinora e che ha ottenuto tutto il successo con il suo talento e diligenza. È un giocatore di squadra, che si distingue per la sua lealtà, è un marito, un padre e un figlio esemplare, che non ha paura delle decisioni audaci, che sa esattamente di cosa ha bisogno Tbilisi. Il Sogno georgiano nomina Kakha Kaladze, il miglior sindaco di Tbilisi di tutti i tempi, come nuovo candidato", ha detto Kobakhidze. Kaladze è segretario generale del Sogno georgiano dal 2013. Fra il 2012 e il 2017 è stato ministro dell'Energia ed è sindaco di Tbilisi dal 2017. Le elezioni amministrative in Georgia si terranno il 2 ottobre. (Rum)