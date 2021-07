Libia: agenzia Usa per lo sviluppo si impegna a sostenere le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) si impegna a sostenere le elezioni e la transizione politica in Libia. E' quanto emerso dall'incontro fra l'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Jan Kubis, e una delegazione Usaid guidata dal consigliere Mark Feierstein incentrata, tra le altre cose, sul sostegno al popolo libico per rafforzare le istituzioni democratiche dopo le elezioni. Le due parti hanno discusso dell'importanza dei progressi politici della Libia verso elezioni trasparenti, credibili e sicure il 24 dicembre 2021, secondo un comunicato diffuso dell'agenzia statunitense. Feuerstein ha discusso con Kubis lo scorso 19 luglio dei prossimi passi del processo politico libico, sottolineando i risultati della conferenza di Berlino 2 e affermando che gli Stati Uniti si aspettano elezioni nazionali credibili e tempestive in Libia. (Lit)