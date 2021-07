Cina-Pakistan: Pechino blocca progetto energetico dopo l'uccisione di 9 ingegneri cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pechino ha annunciato il rinvio del prossimo incontro del comitato congiunto di alto livello Cina-Pakistan per la Belt and Road Initiative (Bri, la Nuova via della seta) e il blocco di un progetto idroelettrico plurimiliardario in territorio pakistano, dopo l'attentato che la scorsa settimana ha causato la morte di nove ingegneri cinesi a Kohistan, in quel Paese dell'Asia Centrale. Il doppio annuncio segna un incremento della pressione politica cinese sul Paese vicino, in risposta ai ritardi e agli attacchi subiti dal vasto progetto del Corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec), importante dorsale della più vasta iniziativa della Bri. Il progetto della centrale idroelettrica di Dasu, attualmente in corso di realizzazione nel Pakistan nord-occidentale, è affidato all'azienda China Gezhouba Group Company (Cggc), ed ha un costo stimato in 4 miliardi di dollari, con una capacità prevista di 4.320 megawatt. (segue) (Cip)