Giappone: Olimpiadi, diagnosticati altri 9 casi di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo ha annunciato ieri, 20 luglio, che un altro atleta ospitato presso il villaggio olimpico e otto persone legate all'evento sono risultati positivi al test per il nuovo coronavirus. L'atleta è un membro della nazionale ceca di beach volley, mentre tra gli altri otto soggetti positivi al coronavirus figura per la prima volta uno dei volontari che hanno assistito nell'allestimento e organizzazione dell'evento. Il totale dei casi di coronavirus sinora diagnosticati nel contesto delle Olimpiadi è aumentato così a 67, quando mancano ancora tre giorni all'inizio formale dell'evento. Il dato contribuisce ad aumentare lo scetticismo dell'opinione pubblica giapponese in merito all'opportunità di proseguire con l'evento nonostante l'emergenza pandemica ancora in atto a livello globale. (segue) (Git)