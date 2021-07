Giappone: Olimpiadi, diagnosticati altri 9 casi di coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni un'atleta della squadra statunitense di ginnastica artistica che prenderà parte alle Olimpiadi estive di Tokyo è risultata positiva alla Covid-19 mentre si trovava in ritiro a Inzai, nella prefettura di Chiba, in vista dell'inizio dei Giochi. L'atleta è la prima a risultare positiva alla Covid-19 all'interno della delegazione statunitense ai Giochi. Anche due atleti della nazionale di calcio del Sudafrica, a Tokyo in vista delle Olimpiadi estive, sono risultati positivi al coronavirus in occasione di uno dei controlli giornalieri effettuato presso il villaggio olimpico della capitale giapponese. (segue) (Git)