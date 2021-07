Giappone: Tokyo ospita incontro trilaterale con vicesegretaria di Stato Sherman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria di Stato Usa Wendy Sherman ha rinnovato l'invito alla Corea del Nord a riallacciare il dialogo sulla denuclearizzazione, ribadendo la disponibilità di Washington ad esercitare una "certa pazienza" e prospettando, in caso di collaborazione, un "futuro più radioso" per quel Paese asiatico. Sherman ha preso parte oggi, 21 luglio, a colloqui trilaterali a Tokyo con le controparti giapponese e sudcoreana, con le quali si è confrontata in merito alle principali questioni di sicurezza regionale. All'incontro hanno preso parte il viceministro degli Esteri giapponese, Takeo Mori, e il primo viceministro degli Esteri della Corea del Sud, Choi Jong-kun. I tre funzionari hanno discusso la spinosa questione del nucleare nordcoreani, e temi quali i mutamenti climatici globali e dell'emergenza pandemica. La visita di Sherman a Tokyo è parte dell'agenda di un viaggio ufficiale di Sherman nella regione asiatica, che si protrarrà per una settimana. Durante il viaggio, la vicesegretaria "riaffermerà l'impegno degli Stati Uniti a lavorare con alleati e partner per promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità dell'Indo-Pacifico, e a preservare l'ordine internazionale basato sulle regole", recita una nota diffusa nei giorni scorsi dal dipartimento di Stato Usa. (Git)