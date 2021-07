Corea del Sud: Covid, nuovo record giornaliero di contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha registrato nelle scorse 24 ore 1.784 nuovi casi di coronavirus. Il bilancio, che rappresenta un nuovo record giornaliero per quel Paese, riflette la progressiva diffusione della variante Delta del virus, di cui le autorità sanitarie continuano a individuare nuovi focolai sull'intero territorio nazionale. Il bilancio complessivo dei contagi dall'inizio della pandemia è aumentato a 182.265 casi, secondo l'Agenzia coreana per il controllo e la prevenzione delle malattie. Il primo ministro sudcoreano, Kim Boo-kyum, ha sollecitato oggi la principale federazione sindacale del Paese - la Confederazione coreana dei sindacati del lavoro (Kctu) - a cancellare le manifestazioni di protesta indette per il prossimo fine settimana, proprio in considerazione dell'attuale quadro di emergenza pandemica. La Kctu ha indetto per venerdì 23 luglio e per la prossima settimana due grandi manifestazioni a Wonju, 140 chilometri a sud di Seul, in sostegno dei lavoratori sindacalizzati impiegati presso i call center dei Servizi di assicurazione sanitaria nazionale, che chiedono una ulteriore stabilizzazione del loro profilo contrattuale. (segue) (Git)