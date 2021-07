Brexit: Regno Unito pronto a chiedere revisione del protocollo nordirlandese sulle merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sarebbe pronto a presentare oggi una nuova serie di domande di revisione del protocollo nordirlandese dell'accordo commerciale post Brexit. Lo riporta il quotidiano "Financial Times", secondo cui tale mossa viene giudicata dagli esperti come un deciso cambio di approccio. Il sottosegretario per la Brexit, David Frost, presenterà una strategia per eliminare quasi tutti i controlli sulle merci in transito dalla Gran Bretagna verso l'Irlanda del Nord, controlli introdotti a partire dal primo gennaio con l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Frost dovrebbe inoltre minacciare la prospettiva da parte britannica di ricorrere all'articolo 16 del protocollo, che prevede la sospensione unilaterale, motivando tale decisione con i disagi causati sinora al commercio tra la nazione nordirlandese e il resto del Paese. Il primo ministro, Boris Johnson, ha discusso nelle ultime 24 ore la nuova strategia britannica con l'omologo irlandese Micheal Martin. (segue) (Rel)