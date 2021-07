Brexit: Regno Unito pronto a chiedere revisione del protocollo nordirlandese sulle merci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la proposta, tutti i beni prodotti nel Regno Unito dovrebbero transitare verso l'Irlanda del Nord senza alcun controllo doganale, ma è molto probabile che venga accolta con ostilità da Bruxelles. La Commissione europea, infatti, sostiene che l'accordo, raggiunto nel 2019 e siglato dallo stesso Johnson, preveda di non ripristinare un confine fisico sull'isola di Irlanda: per ottenere quest'obiettivo l'Irlanda del Nord è rimasta parte del mercato unico europeo pur essendo uscita dall'Ue, e questo ha reso necessario l'introduzione di controlli doganali per le merci in entrata dalla Gran Bretagna. Frost ha definito in passato l'accordo come "insostenibile", spiegando ai parlamentari conservatori di maggioranza che sarebbe urgentemente necessario "ridurre enormemente o eliminare le barriere" create dal protocollo. (Rel)