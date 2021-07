Governo: sottosegretario Tabacci, su Fornero solo polemiche strumentali.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario con delega alla programmazione e al coordinamento economico, Bruno Tabacci, in una intervista al "Corriere della Sera" dice che a lui "delle polemiche strumentali, non interessa nulla. Non mi danno alcun fastidio". Anche sui social network se ne discute. "A differenza di qualcun altro, non faccio politica con i social network. Faccio politica con altre tre cose: la disciplina e l'onore, come prescrive la nostra Costituzione; e poi la mia coscienza, alla quale rispondo tutti i giorni". E la sua coscienza dice che "le persone nominate nel Consiglio di indirizzo del Dipartimento per il coordinamento della politica economica sono professionisti di grandissimo valore e godono della mia piena fiducia". Tra costoro, c'è anche la professoressa Fornero. "E quindi? Anche lei, professionista di grandissimo valore". Salvini s'è lamentato. "Se ci saranno interrogazioni parlamentari su questo punto, di Salvini o di altri, risponderò nella sede opportuna, che è il Parlamento. Così come ho sempre fatto". Non sembra dispiaciuto, il sottosegretario. "I problemi molto seri sono quelli che dobbiamo lasciarci alle spalle. E dobbiamo cogliere i frutti di questa benedizione del Pnrr, per cui dobbiamo ringraziare Draghi. Io sto lavorando su questo e non ho problemi a parlare con nessuno. L'altro giorno ero a Milano dalla Cgil con il segretario Landini, prima ancora con gli imprenditori", ha concluso Tabacci.(Res)