Imprese: Sangalli (Unioncamere), Camere di commercio più grandi per aiutare Pmi (2)

- Sangalli ricorda inoltre che "le Camere di commercio sono le istituzioni più vicine alle Pmi con un bacino di dati unico, personale motivato, servizi utili ed innovativi. Una rete diffusa su tutto il territorio, una risorsa preziosa per il Paese". E quanto al ruolo che possono svolgere le Camere di commercio per supportare il processo di digitalizzazione del nostro sistema produttivo: "La digitalizzazione è stata la chiave del nostro impegno. Abbiamo calcolato, che la rivoluzione digitale può valere da 3 a 7 punti di Pil. Abbiamo accompagnato, negli ultimi quattro anni, oltre 360mila imprenditori verso l'economia 4.0, con iniziative di formazione e informazione, test di autovalutazione sui punti di forza e di debolezza, voucher per la digitalizzazione delle Pmi". "Per il Recovery Plan, - aggiunge - abbiamo presentato specifici programmi sottolineando l'importanza di affiancare soprattutto le imprese più piccole, che sono la grande maggioranza e che dovranno affrontare la doppia transizione, green e digitale". "La rete delle Camere di commercio - conclude Sangalli - può essere una Small Business Administration, come l'agenzia governativa che esiste da anni negli Stati Uniti". (Res)