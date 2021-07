Covid: commissaria Kyriadikes, aumentare vaccinazioni per battere variante Delta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Messaggi chiari, informazioni chiare basate sulla scienza". Per la commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides questa è la strada per sconfiggere chi è ancora scettico nei confronti dei vaccini e per far funzionare il certificato Covid dell'Ue, anche in questo momento in cui la variante Delta si sta diffondendo rapidamente. Nelle scorse settimane Kyriakides è stata a Bucarest, Sofia, Atene e Madrid per sostenere le campagne di vaccinazione. I contagi sono tornati a crescere. La Ue rischia una quarta ondata: "Abbiamo avuto tre mesi - racconta al "Corriere della Sera" - in cui il numero dei casi di Covid è diminuito e ora vediamo che sta tornando a crescere. Una delle ragioni è la diffusione rapida della variante Delta: gli ultimi dati diffusi lunedì dall'Ecdc (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) mostrano che oltre il 40 per cento dei casi identificati nell'Ue sono dovuti alla variante Delta e la previsione è che entro fine agosto sarà la variante dominante". "Siamo - continua - in una situazione molto fragile e seria, per questo ho fatto appello a tutti gli Stati membri affinché aumentino le vaccinazioni, perché è il modo migliore per combattere questa variante". (segue) (Res)