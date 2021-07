Covid: commissaria Kyriadikes, aumentare vaccinazioni per battere variante Delta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha imposto il Covid pass Ue obbligatorio per accedere a ristoranti, treni, voli e altre attività. In Italia è in corso una discussione. "Ogni Paese ha una situazione epidemiologica diversa. Il certificato Covid è uno strumento europeo importante che assicura ai cittadini di riprendere il libero movimento in sicurezza nell'Ue. Se uno Stato membro decide di usare il certificato Covid in modo diverso a livello nazionale può farlo, ma la cosa fondamentale è che non sia discriminatorio". "La situazione - osserva la commissaria - cambia molto velocemente e non ci possono essere regole provenienti da Bruxelles perché ogni Paese ha caratteristiche differenti. Ci sono reazioni contrarie non solo in Francia o in Italia ma anche in altri Stati membri. Non dobbiamo dimenticare che la popolazione è esausta da questa pandemia e incertezza. Servono prevedibilità e coordinamento". (segue) (Res)