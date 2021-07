Covid: commissaria Kyriadikes, aumentare vaccinazioni per battere variante Delta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è molta confusione sul Covid pass. La percezione dei cittadini è che non sia così utile come sperato. 2Il certificato Covid Ue è uno strumento comune molto importante. Permette ai cittadini vaccinati completamente o con un test o guariti negli ultimi sei di muoversi nell'Ue: questo è un messaggio chiaro. Poi i Paesi possono decidere a livello nazionale di avere altri strumenti o pass. Ho sempre detto però che la cosa migliore è usare il certificato Covid dell'Ue il più ampiamente possibile, ma sono necessarie informazioni chiare sulle restrizioni imposte dagli Stati membri. I cittadini devono sapere in modo prevedibile quello che possono fare con il Covid pass", ha concluso Kyriadikes. (Res)