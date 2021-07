Brasile: Covid, Stati che confinano con paesi stranieri riceveranno dosi extra di vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, 19 luglio, il ministero della Salute ha riferito che in Brasile sono stati identificati 110 casi della variante delta del nuovo coronavirus. Per cinque pazienti infettati le condizioni sono peggiorate fino a causare la morte. Precedentemente nota come variante indiana, la delta presenta una capacità di infezione più elevato rispetto al coronavirus originale. Dei 110 casi registrati, 83 sono stati isolati nello stato di Rio de Janeiro, 13 a Paraná, sei su una nave che è stata fermata al largo del Maranhão, uno a Minas Gerais, due a Goiás, tre a San Paolo e due a Pernambuco. La scorsa settimana, il ministero aveva già informato che le popolazioni di confine sarebbero state incluse come priorità per la vaccinazione. Secondo il ministro, la decisione è stata presa di comune accordo tra stati e comuni nell'ambito del Programma nazionale di immunizzazione (Pni). Oltre ai municipi che confinano direttamente con altri paesi, il ministero della Salute intende rafforzare la protezione contro la covid-19 anche nelle cosiddette strisce di confine, che sono città brasiliane vicine ad altri Paesi. (Brb)