Colombia: proteste, Duque ordina alla polizia di agire con durezza contro "vandali e terroristi" (4)

- La Cidh denuncia inoltre la "scarsa affidabilità delle cifre registrate dalle diverse entità statali" e le troppe differenze con i numeri presentati dalle diverse organizzazioni della società civile, soprattutto quanto a morti e persone scomparse. La procura generale, che ha fermato il bilancio al 5 giugno, parla di 21 omicidi legati alle manifestazioni, 11 in corso di verifica e 19 non collegati alle proteste. Il Sistema nazionale di informazione sui diritti umani, al 24 giugno, parlava di 54 morti, mentre l'organizzazione non governativa Temblores parla di 73 decessi, 44 dei quali ascrivibili alla responsabilità delle forze dell'ordine. Di 84 morti parla la campagna "Difendere la libertà è tema di tutti". (Vec)