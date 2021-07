Perù: presidente uscente Sagasti invita Castillo ad avviare colloqui su passaggio di consegne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente del Perù, Francisco Sagasti, ha invitato il presidente eletto, Pedro Castillo, a discutere le questioni legate al passaggio di consegne alla guida dello Stato e ha assicurato la collaborazione di tutto il suo governo nel processo di transizione. "Ho chiamato Castillo per congratularmi e abbiamo avuto un dialogo molto cordiale, l'ho invitato a casa mia o nel palazzo di governo per conversare il prima possibile, consapevole che il tempo a disposizione per la transizione è molto ridotto", ha affermato Sagasti in dichiarazioni rilasciate alla "Agenzia Andina". "Il ritardo (della proclamazione dei risultati delle elezioni) ha fatto sì che il periodo di transizione per il passaggio di consegne invece di durare un mese e mezzo si è ridotto a pochi giorni", ha spiegato il presidente uscente, che si è mostrato preoccupato soprattutto per il contesto della pandemia di Covid-19. "Dobbiamo procedere con molta attenzione e molta buona volontà affinché tutto proceda senza problemi ed il Perù possa proseguire nel processo di vaccinazione", ha detto. (segue) (Brb)