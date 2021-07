Perù: presidente uscente Sagasti invita Castillo ad avviare colloqui su passaggio di consegne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pedro Castillo è stato proclamato nuovo presidente del Perù nella notte di lunedì dal Jurado nacional de elecciones (Jne), organo di secondo grado della giustizia elettorale del Paese. La proclamazione del leader di Perù Libero chiude una lunga fase di contenzioso tra Castillo e la candidata di Forza Popolare, Keiko Fujimori, iniziato all'indomani del secondo turno delle elezioni presidenziali tenutosi lo scorso 6 giugno. Per il Jne Pedro Castillo ha ottenuto il 50,126 per cento dei voti, mentre Keiko Fujimori il 49,874 per cento, che equivale a una differenza di appena 44.263 voti. Castillo, che si insedierà il 28 luglio, sarà accompagnato da Dina Boluarte nel ruolo di vice. (segue) (Brb)