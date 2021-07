Usa-Cina: Biden rinnova l'impegno a vincere la "competizione" con Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha rinnovato l'impegno a coalizzare le democrazia del Globo contro "Paesi autocratici" come la Cina. "In questo momento ci troviamo in una competizione che definirà il XXI Secolo (...) con la Cina e molti altri Paesi", ha detto il presidente nel corso di una riunione di gabinetto alla Casa Bianca coincisa con il primo semestre della sua amministrazione. "Molti di questi Paesi ritengono che l'autocrazia sia il futuro; che le democrazie non possano competere con le autocrazie perché il mondo è complicato, tutto avanza così rapidamente sul piano tecnologico e su altri piani. Che le democrazie non possano agire abbastanza da coalizzare un consenso sulla direzione da intraprendere. Respingo questa visione completamente", ha detto Biden. Sin dal suo insediamento alla Casa Bianca, Biden ha posto al centro della politica estera Usa la rivitalizzazione delle storiche relazioni di alleanza del Paese; il presidente ha rinnovato la sollecitazione a edificare una "posizione di forza" comune per contrastare Cina e Russia. Ieri Biden ha anche sottolineato l'impegno degli Stati Uniti a sostegno della campagna di vaccinazione globale, un impegno che secondo il presidente aiuterà i Paesi emergenti a tornare più rapidamente su un percorso di crescita economica, a beneficio della prima potenza globale. "Stiamo mettendo in chiaro che la democrazia è più capace, e che l'America è tornata", ha detto il presidente. (Nys)