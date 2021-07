Usa: Covid, nuovo scontro tra il senatore Paul e l'immunologo Fauci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano Rand Paul ed Anthony Fauci, infettivologo di riferimento della Casa Bianca, sono stati protagonisti di un nuovo, durissimo scontro verbale durante una audizione al Congresso federale ieri, 20 luglio. Il senatore ha accusato Fauci di aver mentito al Congresso, specie in merito alle ricerche sul guadagno di funzione finanziate dagli degli Istituti nazionali di sanità (National Institutes of Health, Nih) a Wuhan: Fauci aveva negato più volte che tali ricerche fossero mai avvenute, ma sembra essere stato smentito dalle sue email personali emerse nei mesi scorsi, e da nuove evidenze in merito alla natura delle ricerche di virologia presso il laboratorio di Wuhan. Fauci ha replicato con durezza: "Voglio dire pubblicamente che lei, senatore, non ha idea di quel che dice, francamente". Fauci ha anche affermato di non aver "mai mentito al Congresso. Non intendo ritrattare alcuna mia dichiarazione. Il documento scientifico cui fa riferimento è stato valutato da personale qualificato e non costituisce guadagno di funzione". Paul ha accusato il direttore dell'Istituto nazionale di allergologia e malattie infettive di esercitare una influenza intimidatoria sulla comunità scientifica Usa, e di farne uso a fini politici: "Siede al suo posto da 40 anni, probabilmente 39 anni di troppo, e controlla tutti i fondi. La gente ne è spaventata a morte", ha dichiarato il senatore. "Ricevo lettere da scienziati continuamente, potete trovarle. Sono molto scoraggiati da quanto va dicendo pubblicamente. Non pensano che abbia alcun senso, non pensano che legga accuratamente i dati, ma hanno paura di parlare pubblicamente perché molti hanno impieghi universitari e dipendono dai fondi dei Nih, e farselo nemico significa perdere tutti i finanziamenti". Durante l'audizione al Senato (Nys)