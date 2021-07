Corea del Nord: Pyongyang ha acquistato tabacco dalla Cina nonostante legge contro il fumo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha continuato a importare foglie di tabacco dalla Cina, nonostante lo scorso anno il Paese abbia bandito il fumo in tutti i luoghi pubblici con una apposita legge approvata lo scorso anno. E' quanto emerge dai dati dell'Autorità cinese delle dogane. La Corea del Nord ha chiuso i confini con Cina e Russia lo scorso anno in risposta alla pandemia di coronavirus. Tale misura ha causato il crollo dei flussi commerciali transfrontalieri, ma i dati pubblicati dalle autorità cinesi nella giornata di ieri evidenziano che il tabacco è ritenuto dalla Corea del Nord un bene di prima necessità, al punto da continuare ad importarlo nel difficilissimo contesto della crisi pandemica. Gli acquisti di foglie di tabacco da parte delle aziende di Stato nordcoreani avrebbero coperto ben il 30 per cento delle esportazioni cinesi di quel prodotto nel mese di giugno. Lo scorso novembre, la Corea del Nord ha emanato una "legge sulla proibizione del tabacco" che inasprisce i controlli legali e sociali alla produzione e alla vendita di sigarette, e impone pesanti sanzioni per la violazione dei divieti, incluso quello di fumare nei luoghi pubblici. (segue) (Cip)