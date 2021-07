Corea del Nord: Pyongyang ha acquistato tabacco dalla Cina nonostante legge contro il fumo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume degli scambi commerciali tra Cina e Corea del Nord ha subito un ulteriore crollo all'inizio di quest'anno, calando dell'84 per cento rispetto al 2020 a soli 65,72 milioni di dollari. Lo ha reso noto ieri, 18 luglio, l'Amministrazione generale delle dogane cinese. Le restrizioni ai flussi di merci e persone adottato da Pyongyang per contenere la pandemia di coronavirus continua a gravare sugli scambi col principale partner della Corea del Nord. Il dato rappresenta un crollo del 95 per cento rispetto al volume degli scambi bilaterali pre-pandemia. La Cina è destinataria di oltre il 90 per cento del commercio nordcoreano con l'estero. Nel mese di giugno il volume complessivo di tali transazioni è ammontato ad appena 14,13 milioni di dollari, in calo dell'85 per cento annuo. Il volume mensile del commercio con la Cina non supera i 20 milioni di dollari dall'autunno 2020, dopo aver superato i 200 milioni di dollari ogni mese del 2019. (segue) (Cip)