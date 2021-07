Corea del Nord: Pyongyang ha acquistato tabacco dalla Cina nonostante legge contro il fumo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito del lavoro della Corea del Nord ha discusso misure e strategie tesa a "superare l'attuale crisi alimentare", nel corso dell'assemblea plenaria di quattro giorni organizzata alla fine di giugno dal Comitato centrale del Partito. Lo ha reso noto la televisione di Stato nordcoreana, in una rara ammissione ufficiale della grave carenza di risorse alimentari causata nel Paese dai disastri naturali dello scorso anno, dalla siccità e dall'emergenza pandemica. E' raro per le autorità nordcoreane prendere atto pubblicamente di una "emergenza" interna, e tale ammissione suscita preoccupazione in merito alle condizioni della popolazione nordcoreana. Secondo i media ufficiali, il leader nordcoreano, Kim Jong-un, ha dichiarato che la situazione dell'approvvigionamento dei beni alimentari "sta diventando tesa": un'ulteriore evidenza che il settore agricolo del Paese fatica a riprendersi dalla devastazione causata dai tifoni e dagli allagamenti dello scorso anno. (Cip)