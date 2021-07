© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro della Salute ed esponente del Movimento 5 stelle, Pierpaolo Sileri, intervenendo al Tg2 Post su Rai2, ha chiarito che "fin da subito ho detto di no alla vaccinazione obbligatoria per il personale della scuola". "Il mio consiglio, ad ogni modo, è a vaccinarci tutti per proteggere noi stessi ed anche gli altri", ha aggiunto.(Rin)