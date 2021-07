Usa-Giordania: Blinken incontra Abdullah II, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato oggi a Washington Dc re Abdullah II di Giordania. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Il capo della diplomazia statunitense ha ribadito il forte impegno degli Stati Uniti nelle relazioni strategiche tra Usa e Giordania, compreso il sostegno di Washington ai progressi della Giordania in materia di crescita economica e riforme. Le parti hanno discusso degli sviluppi regionali e il segretario di Stato ha elogiato il re per la leadership della Giordania nel sostenere la stabilità, la pace e la crescita economica nella regione. I due hanno quindi riaffermato il loro desiderio condiviso di rendere ancora più forte la partnership tra Stati Uniti e Giordania. Blinken ha espresso i suoi migliori auguri al sovrano e al popolo giordano per Eid al-Adha, la festa del sacrificio che i musulmani di tutto il mondo celebrano proprio in questi giorni.(Nys)