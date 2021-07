Usa-Germania: “Wsj”, raggiunto accordo per chiudere controversia su Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Germania hanno raggiunto un accordo per consentire il completamento del gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2, prossimo all’ultimazione nel Mar Baltico, chiudendo di fatto una lunga controversia in merito tra i governi statunitense e tedesco. Lo riferisce il “Wall Street Journal” citando “funzionari di Berlino e Washington”. L'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, metterà da parte l'opposizione di lunga data al gasdotto, in quella che si può considerare una vera e propria inversione di tendenza nella politica degli Stati Uniti in materia di energia. L’iniziativa, evidenzia il “Wsj”, potrà porre fine ad anni di speculazioni sul destino del progetto. La Germania, dal canto suo, accetterà di assistere l'Ucraina nei progetti e nella diplomazia relativi all'energia nell'ambito dell'accordo. Berlino e Washington cercheranno di garantire che l'Ucraina continui a ricevere circa 3 miliardi di dollari in tasse di transito annuali che la Russia paga in base al suo attuale accordo con Kiev, che dura fino al 2024. Le fonti del “Wsj” non hanno spiegato come si potrà garantire che Mosca continui a sostenere tali pagamenti. (segue) (Nys)