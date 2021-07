Colombia: proteste, Duque ordina alla polizia di agire con durezza contro "vandali e terroristi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha affermato di "aver dato istruzione alle forze di sicurezza di proteggere le proteste pacifiche ma di agire con durezza nel difendere la cittadinanza da vandali e terroristi". Lo ha dichiarato durante un discorso di fronte al parlamento per l'inaugurazione dell'anno legislativo, mentre nelle strade delle principali città del Paese si tengono manifestazioni nel contesto di una nuova giornata di protesta nazionale. Duque, al centro di numerose critiche per gli eccessi compiuti dalle forze speciali di polizia durante le proteste iniziate il 28 aprile, ha ribadito che "le manifestazioni non risolvono i problemi di chi protesta" e che questi "si acutizzano quando si distrugge il patrimonio pubblico, la proprietà privata e l'impiego". Il capo di Stato ha quindi paragonato le proteste ad una situazione di anarchia. "Siamo una nazione fondata sull'ordine costituzionale che è l'opposto all'anarchia", ha detto. (segue) (Vec)