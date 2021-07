Perù: presidente uscente Sagasti invita Castillo ad avviare colloqui su passaggio di consegne (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Castillo, 51 anni, è nato nella regione andina settentrionale di Cajamarca. Un passato da "rondero", membro di organizzazioni spontanee che si dedicavano a difendere le strade e la popolazione di piccole comunità locali, ha insegnato nella scuola di un paesino di 400 abitanti. Il professore, riassume "Rpp", ha assicurato che manterrà la stabilità del paese, nonostante il suo discorso politico sia cambiato "molte volte" durante la campagna elettorale. Particolare attenzione desta l'annuncio di voler dare vita a una nuova assemblea costituente, promessa - secondo i suoi detrattori - di un cambio nelle fondamenta del Paese ispirato alle ideologie neo socialiste in voga in altri Paesi della regione. Tra i suoi "sponsor" politici si contano ex presidenti come il boliviano Evo Morales o l'uruguaiano José "Pepe" Mujica, che Castillo ha incontrato prima del ballottaggio. (Brb)