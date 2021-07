Perù: Bolsonaro si congratula con presidente eletto Castillo ma non usa i suoi social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, si è congratulato con Pedro Castillo, confermato presidente eletto del Perù nella giornata di lunedì. "Mi congratulo con il signor Pedro Castillo per la sua elezione a presidente del Perù" recita il messaggio diffuso ad oltre 24 ore dalla proclamazione di Castillo. Le congratulazioni non sono state fatte direttamente attraverso gli account social del presidente, utilizzati abitualmente da Bolsonaro in questo genere di messaggi, ma attraverso le reti della segreteria di Comunicazione della presidenza. "Ribadisco la disponibilità del governo brasiliano a lavorare con le autorità peruviane per rafforzare i legami di amicizia e cooperazione tra le nostre nazioni" conclude quindi la breve missiva. A giugno, quando gli scrutini non erano completati, Bolsonaro aveva invocato pubblicamente "un miracolo" che evitasse la vittoria di Castillo. (segue) (Brb)