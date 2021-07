Congo-Kinshasa: segretario di Stato Usa Blinken a colloquio con presidente Tshisekedi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio con il presidente della Repubblica democratica del congo (Rdc), Félix Tshisekedi. Lo rende noto il dipartimento di Stato, sottolineando che le parti hanno discusso dei legami rafforzati tra Stati Uniti e Rdc e si sono impegnati a continuare a lavorare insieme per far avanzare il Partenariato privilegiato Usa-Rdc per la pace e la prosperità. Blinken ha espresso sostegno al programma di riforma del presidente Tshisekedi volto a contrastare la corruzione, rafforzare le istituzioni democratiche, promuovere la pace e il rispetto dei diritti umani, porre fine all'impunità e migliorare la salute pubblica. Il segretario di Stato ha anche elogiato il presidente Tshisekedi per la sua leadership come presidente dell'Unione africana (Ua) e i due hanno discusso di rendere la protezione ambientale e la lotta alla crisi climatica una priorità durante il mandato della RDC. Il capo della diplomazia di Washington ha sottolineato la grave preoccupazione degli Stati Uniti per il deterioramento della situazione umanitaria nella regione del Tigrè, in Etiopia. Ha anche sottolineato l'importanza del ruolo dell'Ua nella riduzione dei conflitti e nella mediazione della disputa sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Entrambi i leader hanno espresso il loro impegno a lavorare insieme in modo che la Rdc possa realizzare il suo vasto potenziale e continuare su una traiettoria positiva.(Nys)