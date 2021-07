Brasile: ministro Esteri offre pranzo di commiato all'ambasciatore Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Carlos Franca, ha offerto un pranzo di commiato all'ambasciatore degli Stati Uniti in Brasile, Todd Chapman. Il diplomatico lascerà il suo incarico a breve, dopo essere stato richiamato a Washington. In occasione dell'incontro informale il ministro Franca ha ricordato il contributo dell'ambasciatore Chapman per il rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Brasile e Usa. "Nel periodo alla guida della rappresentanza diplomatica statunitense Todd Chapman ha intrapreso sforzi che hanno consentito progressi in temi quali la lotta alla pandemia, il commercio, la difesa, l'ambiente, lo spazio e la cooperazione scientifica", ha affermato Franca in una pubblicazione su Twitter.(Brb)