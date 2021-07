© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Presentazione della lista a sostegno del candidato a sindaco di Roma del centrodestra, Enrico Michetti, composta dai partiti Rinascimento e Coraggio Italia, supportati dalle realtà civiche Cantiere Italia, Democrazia del Popolo e Rivoluzione Animalista. All'iniziativa prenderanno parte, tra gli altri, oltre al candidato sindaco Enrico Michetti, il leader del movimento nazionale Rinascimento, Vittorio Sgarbi, e il governatore della Liguria, Giovanni Toti. Palazzo Ferrajoli in piazza Colonna 355 a Roma (ore 11:30)- Presentazione della lista "Roma sinistra civica ecologista con Gualtieri sindaco": nella lista sono presenti Liberare Roma, Sinistra per Roma, Sinistra Italiana, Articolo Uno, Partito socialista italiano e altri. Spazio Eventi in via dei Cerchi 75 (ore 12:00)- Il segretario della Lega, Matteo Salvini, partecipa alla raccolta firme sul referendum. Interviene anche il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti. Parco del Ristorante Profumo in via di Villa Lauchli 1 (ore 20:00) (segue) (Rer)