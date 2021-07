Brasile: Bolsonaro nomina Augusto Aras per secondo mandato da procuratore generale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aras era stato nominato da Bolsonaro alla guida del Ministero pubblico federale nel settembre 2019. Interrompendo una consuetudine che si era mantenuta fin dal primo governo del presidente Lula da Silva, Bolsonaro aveva deciso di non indicare un magistrato indicato nella tripla lista stilata dell'Associazione nazionale procuratori della Repubblica (Anpr). Di nuovo, in occasione della nomina per il secondo mandato, Bolsonaro ha ignorato la tripla lista dall'Anpr. La lista dei nomi, infatti, non includeva quelli di Augusto Aras. (Brb)