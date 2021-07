Usa: 83 per cento dei casi di Covid legato alla variante Delta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante Delta del Covid-19 costituisce ora l'83 per cento dei casi positivi identificati negli Stati Uniti. Lo ha annunciato Rochelle Walensky, direttore dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). "Si tratta di un aumento drammatico, rispetto al 50 per cento della settimana del 3 luglio", ha spiegato Walensky in un'audizione dinanzi alla commissione Salute del Senato. Gli esperti sanitari Usa hanno affermato che la variante Delta è più trasmissibile di qualsiasi altra variante identificata finora. "Dovremmo pensare alla variante Delta come alla versione di Covid-19 del 2020 sotto steroidi", ha detto alla "Cnn" la scorsa settimana Andy Slavitt, ex uomo di riferimento della Casa Bianca per la crisi pandemica. "È due volte più contagioso", ha aggiunto. I tassi di vaccinazione nel paese intanto sono in stallo: meno della metà della popolazione degli Stati Uniti è completamente vaccinata, secondo i dati dei Cdc, e la maggior parte di coloro che non sono vaccinati non hanno possibilità molto basse di farsi immunizzare, secondo un sondaggio pubblicato da Axios-Ipsos.(Nys)