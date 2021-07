Bolivia: ex presidente Anez chiede udienza a Bachelet, "sono in carcere per decisione politica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha chiesto un'udienza con l'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, per esporre la sua situazione dopo circa cinque mesi di carcerazione preventiva. "Chiedo con rispetto e urgenza un'udienza affinché mia figlia possa assistere in mia vece dato che al momento sono privata della libertà (...) per una decisione politica dell'attuale presidente, Luis Arce Catacora", si legge nella missiva alla quale ha avuto accesso il quotidiano "Pagina Siete". Anez afferma nella lettera di essere "in pericolo di vita" e di essere in grado di "dimostrare le ragioni per le quali deve essere liberata e affrontare ogni processo nel rispetto dei miei diritti umani, della mia condizione di donna e di ex presidente". L'ex presidente ribadisce quindi nello scritto la legittimità del suo insediamento e sottolinea il contesto di "vuoto di potere" nel quale ha assunto la guida dello Stato nel novembre del 2019. "Ad aprile ho sofferto una grave infezione renale a causa della scarsa igiene del penitenziario nel quale ero reclusa (...) attualmente rischio di essere vittima di un ictus o un infarto a causa dell'ipertensione" avverte inoltre sul suo stato di salute. (segue) (Brb)