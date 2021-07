Brasile: Covid, Stati che confinano con paesi stranieri riceveranno dosi extra di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute del Brasile, Marcelo Queiroga, ha annunciato che sei Stati brasiliani confinanti con paesi stranieri riceveranno dosi extra di vaccini anti-Covid. Secondo il ministro, l'obiettivo è far avanzare la vaccinazione in queste località per creare una sorta di "cordone sanitario" e limitare l'ingresso di varianti del nuovo coronavirus in Brasile. Dosi extra saranno inviate agli stati di Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e Santa Catarina. Per Queiroga saranno inoculate 279 mila dosi in più rispetto a quanto previsto. "Il transito di cittadini dai paesi vicini può facilitare la circolazione del virus. Pertanto, il controllo sanitario è necessario per poter avere una tutela della salute secondo gli standard che vogliamo per il Brasile e per i nostri fratelli in sud America", ha affermato il ministro, a margine di un evento pubblico. (segue) (Brb)