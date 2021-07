Usa: arrestato agente Dea accusato di aver partecipato ad assalto al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente dell'agenzia federale antidroga degli Stati Uniti (Drug enforcement administration, Dea) è stato arrestato con l’accusa di aver preso parte all’assalto al Campidoglio del 6 gennaio scorso, quando un gruppo di sostenitori dell’ex presidente, Donald Trump, ha fatto irruzione a Capitol Hill per interrompere la certificazione del voto elettorale da parte del Congresso. Lo scrive il sito statunitense “Axios”, citando documenti del tribunale. L’uomo, che risponde al nome di Mark Sami Ibrahim, è il primo agente delle forze dell'ordine federali accusato di aver partecipato all’insurrezione. Ibrahim faceva parte della folla che si è radunata sul terreno del Campidoglio degli Stati Uniti la sera dell’Epifania. I documenti del tribunale mostrano l’uomo mentre si arrampica sul Peace Memorial. Le fotografie scattate dagli astanti permettono di vedere chiaramente il suo distintivo della Dea e un'arma da fuoco in suo possesso. Ibrahim, precisa “Axios”, era in congedo al momento dell’arresto, con l’intenzione di dimettersi.(Nys)